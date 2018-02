Au moins 45 personnes tuées dans un attentat à Mogadiscio

Deux attentats à la voiture piégée ont visé vendredi le palais présidentiel et un hôtel de la capitale somalienne Mogadiscio. Le bilan fait état de plus de 40 morts. Le groupe djihadiste somalien des shebab, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué ces attaques.

Au moins 45 personnes ont été tuées vendredi dans deux attentats à la voiture piégée qui ont visé le palais présidentiel et un hôtel de la capitale somalienne Mogadiscio, ont indiqué samedi à l'AFP les services de secours somaliens. La veille un premier bilan faisait état de 18 morts. On dénombre en outre 36 blessés.

Selon un officier de sécurité, Abdulahi Ahmed, cinq des assaillants ont été tués par les forces de l'ordre et "la situation est revenue à la normale".

Le groupe djihadiste somalien des shebab , affilié à Al-Qaïda, a revendiqué ces attaques dans un communiqué publié sur internet, affirmant qu'elles avaient visé le gouvernement et les services de sécurité.

Qui sont les shebab? Les shebab tentent depuis 2007 de renverser le fragile gouvernement central somalien, soutenu par la communauté internationale et par les plus de 20.000 hommes de la force de l'Union africaine, venus d'Ouganda, du Burundi, de Djibouti, du Kenya et d'Ethiopie.