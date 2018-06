Au moins six morts dans l'attaque du QG de la force G5 Sahel au Mali

La force G5 Sahel a vu son quartier général pris d'assaut ce vendredi par des combattants islamistes. Le bilan provisoire fait état de six victimes et de nombreux blessés.

