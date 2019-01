Benghazi à terre, la Libye à genoux

Après plus de trois ans de guerre, Benghazi, berceau de la révolution, se réveille groggy. Son centre-ville est entièrement détruit. Au-delà de cette principale ville de l’est, c’est tout le pays qui a dû mal à se relever.

Dans son uniforme de militaire, Omar Mokhtar déambule entre les bâtiments en ruine du centre-ville de Benghazi. Quelques mois auparavant, le combattant de l’armée nationale arabe libyenne (LNA) dirigée par Khalifa Haftar était déjà là, à éradiquer la coalition de révolutionnaires islamistes et de groupes terroristes comme Ansar al-Charia ou l’organisation État islamique (EI). À l’approche d’un café tout juste rouvert, Omar Mokhtar se souvient: "A l’angle de cette rue, un sniper m’a atteint à la jambe droite. Un camarade y est mort. J’y repense à chaque fois que je passe ici."

Depuis la victoire finale officialisée à l’été 2017 après plus de trois ans de guerre, le soldat est affecté à la surveillance de ces quartiers détruits, qui étaient le cœur battant de la seconde ville du pays, là ou Nicolas Sarkozy et David Cameron avaient pris un bain de foule en septembre 2011.

Hassan al-Mougassabi, le propriétaire du café, tente, lui, d’avancer. Propriétaire de cinq cafés et de quatre échoppes de fruits et légumes avant 2014, il a réussi à rouvrir deux magasins: son café donc, et un primeur lui faisant face. "Les deux immeubles n’étaient pas totalement effondrés, j’ai pu m’y réinstaller, mais la plupart ne sont que des ruines ou menacent de s’effondrer à tout moment. L’école pakistanaise, qui était très réputée dans le coin et où je scolarise mes enfants, a préféré déménager dans un quartier excentré où il n’y a pas eu de combats", explique le businessman de 41 ans. Il ajoute que ces deux garçons et deux filles ont interdiction de jouer dans certaines zones dangereuses. Omar Moukhtar approuve de la tête: "Quelquefois, je retrouve des gamins au milieu d’un tas de gravats, je les fais partir et leur interdis de revenir." Plus d’un an après la fin des hostilités, plusieurs bâtiments portent des pancartes "Attention mines", cadeaux des derniers combattants de l’EI.

Dans son café, malgré les cages à oiseaux sortis sur la rue pour égayer le paysage d’apocalypse, les clients se font rares. "J’achète le kilo de café 25 dinars, contre 9 auparavant. Le prix du sucre a plus que centuplé. Je dois vendre le kilo de pommes de terre 2 dinars contre 50 centimes avant." Le commerçant de la capitale de la Cyrénaïque, région orientale du pays, pourrait égrener cet inventaire à la Prévert toute la journée.

Crise financière

La médina (centre-ville historique) de Tripoli n’a pas été détruite mais la crise financière y est aussi palpable. Derrière la Banque centrale, jeunes et vieux tournent autour de la place de l’horloge des liasses de dinars, dollars et euros à la main. Officiellement, l’euro vaut 1,58 dinar; sur le marché noir, il s’échangeait mi-décembre à 5,45 dinars. Les Libyens ne peuvent retirer que quelques centaines de dinars par mois. La production pétrolière est pourtant bonne: fin novembre, le pays produisait 1,3 million de barils par jour, autant qu’avant 2011. Mais la division politique paralyse le système: le pays compte deux gouvernements et deux banques centrales à l’est et à l’ouest du pays.

Les Nations unies brouillent davantage les cartes en reconnaissant le Chambre des représentants, à l’est, comme détenteur du pouvoir législatif et le Gouvernement d’union nationale (GUN), à l’ouest, comme pouvoir exécutif depuis le printemps 2016. Pour sortir de cette crise, Ghassan Salamé, le chef de la mission de l’ONU en Libye, a proposé en novembre un nouveau plan: la tenue d’une conférence nationale début 2019 pour mettre fin aux divisions politique, régionale mais aussi ethnique qui minent le pays depuis la fin de la révolution et le lancement d’un processus électoral au printemps.

Deux initiatives qui laissent perplexes les Libyens des deux camps. Abdel Hafez Ghoga, membre du Conseil national de transition, l’organe politique des révolutionnaires en 2011, et originaire de la Cyrénaïque, est dubitatif. "J’ai participé aux réunions préparatoires qui se sont tenues à Benghazi, mais je n’ai toujours pas compris qui nous représenterait à la conférence nationale, qui seront les autres participants, ni ce qu’il y sera décidé." Quant aux élections, l’ex dirigeant n’y croit pas pour ce printemps: "La stabilité n’est pas assurée. Personne n’est en mesure actuellement d’assurer un scrutin juste sur tout le territoire."

Au printemps dernier, le maire de Tripoli, Abderaouf Beitimal ne se disait pas au courant de la conférence nationale. L’édile se montre plus confiant sur les bénéfices d’élections à venir à condition que le gouvernement soit en capacité de remplir ses tâches: "Aujourd’hui, nous ne recevons rien du gouvernement alors qu’une partie des impôts devrait être reversée aux villes."

Le GUN est incapable d’assurer la sécurité de la capitale, actuellement sous la coupe de quatre principales milices. La mission de l’ONU en Libye (UNSMIL) a seulement obtenu de ces dernières qu’elles ne s’en prennent pas ni aux bâtiments officiels, ni aux ministres. Mais les sites stratégiques de la région tripolitaine comme les raffineries, les ports, les aéroports ou même la sécurité des banques, des entreprises publiques (téléphonie, électricité, etc.) sont aux mains de groupes armés aux visées tribales, idéologiques ou religieuses diverses.

À l’est, la situation est sécuritairement plus lisible. L’armée nationale arabe libyenne de Khalifa Haftar contrôle le croissant pétrolier où se situent les principaux terminaux d’or noir. Les grandes villes côtières de la Cyrénaïque sont dirigées par des hommes mis en place par l’ancien putschiste de 1969 au côté de Mouammar Kadhafi. À 75 ans, il est le favori si une élection présidentielle devait avoir lieu rapidement. Un destin à la Abdelfatah Sissi, le président égyptien, ne lui déplairait sans doute pas. Mais celui qui s’est fait nommer maréchal fait face à plusieurs obstacles. Sa force, probablement la plus importante du pays, n’est pas suffisante pour contrôler l’est et l’ouest. Pour asseoir son autorité, il lui faudrait passer des accords avec les tribus et milices de l’ouest. Parmi ses alliés, se trouve une composante de salafistes madkhalistes, qui suivent les préceptes du penseur saoudien Rabi al-Madkhali. Jusqu’ici, ils ont fait preuve d’une loyauté sans faille à Haftar, mais jusqu’à quand? Surtout que les madkhalistes sont très bien implantés à l’ouest…

Le sud délaissé