Congolais, n’espérez rien: il n’y aura pas de "réparations"!

Tous les Présidents ont pillé le pays

400 milliards d'euros d'aide au total

Depuis 1960, nous accueillons et entretenons, partout en Europe et surtout en Belgique, la diaspora congolaise devenue de plus en plus importante au fur et à mesure du délabrement économique de ce fantastique pays ravagé par l’incurie, la cupidité, la corruption, l’incompétence de ses familles dirigeantes et les pillages de seigneurs de guerre dans ses provinces de l’Est.

En 60 ans, le Congo a dû recevoir à titre d’aide internationale un montant équivalent à la dette nationale belge (soit un peu plus, à la grosse louche, de 400 milliards d’euros). La Belgique a bien sûr contribué à cette aide, pour certainement plus de 6 milliards d’euros.