Crash d'un avion militaire algérien

Un avion de l'armée algérienne s'est écrasé non loin de la capitale Alger. A son bord: plus de 100 militaires.

Sur les images retransmises par une chaîne algérienne, on voit une fumée noire s'élever aux abords d'une autoroute et une foule de badauds et de responsables de la sécurité se tenant dans un pré aux alentours du site du crash. On aperçoit l'arrière d'un appareil au-dessus d'oliviers et de la fumée et des flammes s'élèvent de l'avion accidenté.