Cyril Ramaphosa remplace Zuma à la tête de l'Afrique du Sud

Cyril Ramaphosa a pris les rênes de l'ANC en décembre dernier. Il y succédait déjà au très contesté président sud-africain Jacob Zuma. A un peu plus d'un an des élections générales, sa tâche s'annonce rude. Ancien homme d'affaires devenu millionnaire, il a promis de relancer l'économie du pays, désespérément atone, et d'éradiquer la corruption qui gangrène son parti et le sommet de l'Etat.



Coïncidence ou non, la police a mené sa première opération contre la sulfureuse et jusque-là intouchable famille Gupta, au coeur des scandales qui impliquent le président. Huit personnes ont été arrêtées et le luxueux domicile de la fratrie à Johannesburg perquisitionné dans le cadre d'une enquête sur les détournements de fonds publics, a indiqué l'unité d'élite de la police sud-africaine (Hawks).