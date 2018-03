Des méthodes corruptives pour pousser les Egyptiens à se rendre aux urnes

Sans surprise car les élections se sont déroulées dans un climat de pressions et d'intimidations tel que les opposants politiques ont décidé de jeter l'éponge. Une mise au silence qui ne laisse face à Sissi qu'un seul rival, méconnu de la population et aux chances de l'emporter inexistantes.

De l'argent contre un vote

Certains électeurs ont accepté ces propositions et ont donc voté ou simplement marqué leur index à l'encre, signe de dépôt d'un bulletin. "Ils m'ont dit que si je votais et que leur montrais mon doigt (marqué à l'encre), j'aurais un sac", a témoigné une électrice.

"Je n'ai jamais voté auparavant et je n'ai pas l'intention de le faire cette fois non plus", a affirmé une habitante du Caire. "Je suis juste allée tremper mon doigt dans l'encre et j'ai pris 50 livres (trois dollars)".