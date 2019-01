Élections en RDC: Il faudra encore attendre pour connaître les résultats

Le président de la Céni, Corneille Nangaa, a indiqué lors de cette conférence de presse organisée à l'issue d'une assemblée plénière à Kinshasa que la commission n'avait centralisé qu'un peu plus de la moitié des bulletins de vote. Il a insisté à plusieurs reprises pour demander qu'on laisse la Céni "travailler", dénonçant entre autres les "menaces" de diplomates. En aparté, M. Nangaa a confié qu'il avait songé à démissionner la semaine dernière au beau milieu du processus électoral. Officiellement en cause: la lente remontée des résultats depuis les bureaux de vote, en passant par les 179 "centres locaux de compilation" à travers tout le pays, alors que les autorités ont coupé, pour des raisons de sécurité, l'accès à internet depuis lundi.

Tensions attendues

L'élection présidentielle du 30 décembre doit désigner le successeur du président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001 et qui ne pouvait pas se représenter. La publication des résultats devait initialement avoir lieu dimanche 6 janvier, "au plus tard", mais Corneille Nangaa avait annoncé samedi qu'elle était reportée à "la semaine prochaine" sans autre précision. Les tensions vont durer encore plusieurs jours pour la succession de M. Kabila que se disputent le candidat du pouvoir, l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary, et deux opposants, Martin Fayulu et Félix Tshisekedi.