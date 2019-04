En Algérie, Bouteflika se prépare à démissionner

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a nommé dimanche un nouveau gouvernement censé apaiser la contestation inédite auquel il fait face depuis plus d'un mois et dont disparaissent comme promis la plupart des piliers.

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika se prépare à annoncer sa démission en vertu de l'article 102 de la Constitution, rapportaient dimanche soir les chaînes de télévision Ennahar et El Bilad, après plus d'un mois de manifestations régulières pour demander le départ du chef de l'Etat. La démission de Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, pourrait être annoncée mardi, précise la chaîne Ennahar, citant des sources politiques. La chaîne El Bilad rapporte pour sa part que la président devrait renoncer au pouvoir cette semaine. La presse officielle ne fait pas état d'informations similaires et aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de la présidence algérienne.