En RDC, des éléments nouveaux remettent en cause la condamnation de Kamerhe

Vital Kamerhe, une des personnalités politiques les plus influentes du Congo, avait été arrêté en avril dernier, emprisonné et accusé d'avoir détourné des fonds pour 50 millions de dollars . Le procès avait été expéditif, et de nombreuses voix s'étaient élevées contre cette condamnation. "Aucune pièce n'a été produite durant le procès attestant le détournement de fonds", maintient la défense du condamné. En outre, le président du Tribunal Raphaël Yanyi est décédé durant le procès dans des conditions mystérieuses.

Des éléments nouveaux

Des éléments nouveaux sont apparus récemment, établissant que les maisons préfabriquées ont bel et bien été commandées et payées par la RDC , ce qui serait de nature à contredire l'hypothèse d'un détournement des fonds.

Tout a commencé avec le dépôt de plaintes par l'Angola et la Tanzanie auprès du gouvernement congolais, il y a quelques semaines, à propos des 3.500 maisons commandées par les services de Vital Kamehre. Il en ressort que les maisons existent bel et bien et sont bloquées dans des containers dans ces pays, les droits de douane afférents n'ayant pas été payés par l'État congolais. L'Angola et la Tanzanie menacent de conserver la cargaison.