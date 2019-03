En RDC, l'étau de Kabila se resserre sur Tshisekedi

L'étau se resserre sur le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, de plus en plus sous le contrôle de son prédécesseur Joseph Kabila

Ces jours-ci, la vie politique congolaise a une apparence et une réalité. L'apparence: celle d'un président de la République issu de l'opposition qui prend des mesures fortes après son investiture le 24 janvier. Deux opposants emprisonnés à l'époque du régime Kabila, Firmin Yangambi et Franck Diongo, sont ainsi sortis de prison vendredi et samedi en vertu d'une grâce présidentielle prononcée mercredi.