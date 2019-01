Félix Tshisekedi s'apprête à prêter serment en RDC

Ce dernier a été élu lors du scrutin du 30 décembre dernier et s'apprête a prêter serment. Il est arrivé au palais présidentiel, accompagné de son épouse, peu après 13h ce jeudi. Le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, est arrivé sur place quelques minutes plus tard, peu avant 13h30, selon les images de la RTNC.

Le président Tshisekedi devra désigner un "informateur" pour identifier un chef de gouvernement au sein de la majorité de l'Assemblée nationale qui reste largement acquise aux amis du président sortant Kabila.

Les deux coalitions pro-Kabila Front commun pour le Congo (FCC) et pro-Tshisekedi Cap pour le changement (Cach) ont signé un "accord de coalition politique" et de "partage de pouvoir", d'après un document que l'AFP s'est procuré. Ce document prévoit une "répartition par famille politique des postes ministériels et autres postes administratifs".