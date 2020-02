Hosni Moubarak, le bilan contrasté d'un président contesté

L'ancien président égyptien Hosni Moubarak, resté au pouvoir durant 30 ans et renversé en 2011 par une révolte populaire, est décédé.

Pilote de Spitfire dans les années 1950, il avait gravi les échelons de la hiérarchie dans l'armée de l'air égyptienne. Nommé vice-Président sous Anouar el-Sadate en 1975, il était devenu Président suite à l'assassinat de celui-ci. Réélu en 1987, en 1993 et en 1999, il a dirigé l'Égypte d'une main de fer jusqu'au soulèvement populaire du "printemps arabe". La révolte l'avait chassé du pouvoir le 25 janvier 2011 .

Emprisonné au lendemain de la "révolution du Nil" pour corruption et pour avoir ordonné le meurtre de 850 manifestants , il avait été acquitté de la plupart des charges qui pesaient contre lui.

Corruption rampante

Il a régné pendant trois décennies, au cours desquelles il a assis un régime autoritaire et construit un État policier extrêmement brutal.

"Il faut différencier son action en interne de sa politique étrangère", précise Elena Aoun, professeur à l'Institut des sciences politiques Louvain-Europe de l'UCLouvain. "Son bilan en interne est très négatif. Il a régné pendant trois décennies, au cours desquelles il a assis un régime autoritaire, construit un État policier extrêmement brutal. Avec lui, on a vu la corruption gangrener l'ensemble du pays. À mesure que l'économie allait en se libéralisant, les pouvoirs publics et l'État providence s'étiolaient. Le chômage et la pauvreté ont crû."