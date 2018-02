Jacob Zuma s'explique en direct à la télévision sud-africaine

Il a perdu la présidence de l'ANC en décembre dernier au profit de son vice-président, Cyril Ramaphosa (photo), et depuis lors les appels à sa démission sont plus pressants. "On procède avec la motion de défiance demain/jeudi pour que le président Jacob Zuma soit démis de ses fonctions et que nous puissions élire" Cyril Ramaphosa au poste de président de la République, a déclaré le trésorier général du parti, Paul Mashatile.