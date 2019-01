"Jamais l'Église congolaise n'a révélé le nom du gagnant de la présidentielle"

"Je ne peux pas vous parler. Je suis sur écoute. Il se passe des choses étranges ici." La voix éraillée, notre interlocuteur à Kinshasa coupe court à la conversation. Internet réduit au silence, téléphones sur écoute, intimidations. Depuis quelques semaines, les contacts avec la RDC sont de plus en plus compliqués. La situation se dégrade pour les ONG, l’Église et les médias.