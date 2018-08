Joseph Kabila choisit la transition démocratique

Joseph Kabila a pris une décision historique en renonçant à se présenter à l’élection présidentielle du 23 décembre. Son dauphin, Emmanuel Ramazani Shadary, ne part pas favori.

Le centre de Kinshasa était désert mercredi à midi, dans l’attente de la décision de Joseph Kabila. "Les gens rentrent chez eux, ils ont peur d’une émeute. Un faux pas et c’est l’explosion", dit une source présente dans la capitale.

Le président Kabila a laissé monter la pression, maîtrisant le suspens depuis plusieurs mois. Jusqu’à la délivrance. Deux heures avant qu’expire le délai de dépôt des candidatures, Joseph Kabila présentait son dauphin au scrutin présidentiel, Emmanuel Ramazani Shadary.

Lisez notre Edito Les Congolas libérés

La seule explosion qui eut lieu fut celle des membres du PPRD (Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie), réunis dans leur quartier général, à l’annonce du nom de leur secrétaire permanent.

Kabila veut gagner du temps et se soulager de la pression que font peser sur lui les Etats-Unis et les pays voisins pour qu’il quitte le pouvoir. Bob Kabamba Professeur de sciences politiques à l’Université de Liège

La vraie nouvelle, c’est que Joseph Kabila renonce à briguer un nouveau mandat. "C’est une très bonne chose. C’est le signe qu’il respecte la Constitution, qui lui interdit un troisième mandat", dit un porte-parole des évêques du Congo (Cenco). L’annonce a provoqué la joie dans le camp de l’opposition.

C’est la première fois qu’un chef d’État du Congo renonce à se représenter aux élections. Depuis l’indépendance du pays de la Belgique il y a 58 ans, toutes les transitions avaient été marquées par la violence. La République démocratique du Congo, l’un des pays les plus riches de la planète en minéraux (or, cobalt, cuivre, coltan…), est aussi l’un des plus pauvres en raison de cette instabilité. La majorité de ses 80 millions d’habitants vit avec moins d’un dollar par jour.

Joseph Kabila semblait s’être installé au pouvoir à vie, comme c’est le cas dans de nombreux pays de la région. À la tête du pays depuis l’assassinat de son père en 2001, il avait été élu en 2006 face à Jean-Pierre Bemba et réélu en 2011 contre Étienne Tshisekedi. Des émeutes avaient éclaté dans le pays en 2015, après que le président Kabila a été soupçonné de vouloir modifier la loi électorale pour rester au pouvoir. Les élections de 2016 furent reportées, de nouveau dans un climat de violence et de pillage. Des négociations avec l’opposition sous les auspices de l’Église aboutirent à la conclusion des accords de la Saint-Sylvestre, prévoyant la tenue d’élection le 23 décembre 2017.

Mission impossible pour "Monsieur coup sur coup"

Le choix d’Emmanuel Ramazani Shadary, présenté comme un "catholique pratiquant" serait, selon la présidence, le résultat "d’intenses consultations" menées par Joseph Kabila au sein de son parti.

Ce choix est surtout tout le fruit d’une stratégie mûrie de longue date par le Président sortant. Et il laisse songeur. Shadary, surnommé par ses partenaires politique "Monsieur coup sur coup", n’est pas adulé par la population. Il fait l’objet de sanctions européennes après avoir ordonné une répression sanglante contre des manifestations anti-Kabila en mai 2017.

On va vers un blocage. Avec cette pluralité de candidats venant de l’est, on a divisé cette partie du pays au profit de l’ouest. Bob Kabamba ULg

Face à Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba, les poids lourds de l’opposition, le dauphin est loin, très loin, de remporter la course.

Vue en plein écran ©Photo News

Les sondages donnent les deux opposants gagnants, avec un score de 15 à 17%. "Shadary n’a aucune chance de l’emporter face à Bemba et Tshisekedi, il n’est pas populaire, n’a pas le soutien du Katanga et ne dispose pas de l’appui financier suffisant", dit Bob Kabamba, professeur de sciences politiques à l’Université de Liège et directeur de la Cellule d’appui politologique en Afrique centrale (Capac).

Le seul opposant à disposer du soutien du Katanga est Moïse Katumbi, riche homme d’affaires et ancien gouverneur de la province. Dans les sondages, il est même le favori pour remporter l’élection. Mais Katumbi n’a pu déposer sa candidature suite à une obscure condamnation à trois ans de prison qui l’empêche de rentrer au pays. Début août, il a été bloqué à la frontière zambienne, alors qu’il voulait entrer en RDC pour déposer sa candidature.

Les candidats à la présidentielle du 23 décembre

• Emmanuel Ramazani Shadary

L’ex-ministre de l’Intérieur de Joseph Kabila aura la lourde tâche de faire campagne contre l’opposition. À 57 ans, il bénéficie d’un long parcours politique, mais son poids politique est faible. Laurent-Désiré Kabila l’avait désigné gouverneur du Maniema. En 2002, il fonde le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), dont il sera député en 2006 et 2011. Ministre de décembre 2016 à février 2018, il devient ensuite secrétaire permanent du PPRD. Il est le candidat du Front commun pour le Congo (FCC), une vaste plateforme créée par Joseph Kabila. • Jean-Pierre Bemba

Fils du gestionnaire de la fortune de Mobutu, Jean-Pierre Bemba s’est exilé du Congo à l’arrivée de Laurent-Désiré Kabila au pouvoir en 1997. Il fonde le Mouvement de Libération du Congo (MLC) avec le soutien de l’Ouganda. Défait face à Joseph Kabila à la présidentielle de 2006, il s’exile après de violents affrontements entre le pouvoir et sa garde rapprochée. Arrêté pour crime contre l’humanité, il passe dix ans en prison à La Haye. Depuis son acquittement en juin dernier, sa popularité est montée en flèche. Rentré en RDC le 1er août, il est le seul rival crédible de Félix Tshisekedi. • Tryphon Mulumba

Ce proche de Joseph Kabila fut ministre des Postes (2012-2014) et aujourd’hui ministre des Relations avec le Parlement (2014-2018). Il a fondé et dirige le Parti pour l’Action (PA). Partisan d’un troisième mandat de Joseph Kabila, au point de lancer l’association "Kabila Desir", il décide de se porter candidat à la présidentielle lorsqu’il est convaincu que le Président ne suivra pas son avis. Cette décision le pousse hors du Front commun pour le Congo, qui ne tolère aucun autre candidat que celui choisi par Joseph Kabila. Sans charisme, il a peu de chance de remporter la présidentielle. • Félix Tshisekedi

Le fils d’Etienne Tshisekedi, le leader historique de l’opposition congolaise décédé en février 2017, lui a succédé à la tête de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). Après des débuts difficiles, il a réussi à devenir l’un des favoris pour l’élection présidentielle. Félix Tshisekedi a négocié les accords de la Saint Sylvestre sur l’organisation des élections et refusé, ensuite, le poste de Premier ministre. Il devrait profiter de l’impossibilité de Moïse Katumbi, l’un de ses principaux rivaux, de se présenter. Son père avait terminé deuxième au scrutin de 2011. • Vital Kamerhe

Ancien président de l’Assemblée nationale (2006-2009), Vital Kamerhe fut l’artisan de la victoire de Joseph Kabila en 2006. Quatre ans plus tard, en lutte de pouvoir avec le Président de la RDC, il fonde son propre parti, l’Union pour la nation congolaise (UNC). Lors des élections de 2011, il remporte 7,7% des suffrages. Il n’a jamais réussi à s’imposer comme leader de l’opposition congolaise, malgré la place laissée par l’exil de Jean-Pierre Bemba. Accusé de diviser les voix de l’opposition, il maintient sa candidature. Des câbles WikiLeaks font de lui un portrait peu flatteur, l’accusant d’attiser le conflit au Kivu.

Risques de division

Les autres candidats viennent de l’est du pays, à l’exception de Jean-Pierre Bemba. Or le réservoir de voix le plus important se trouve dans cette partie de la RDC. "On va vers un blocage. Avec cette pluralité de candidats venant de l’est, on a divisé cette partie du pays au profit de l’ouest", ajoute Bob Kabamba.

Pour éviter les risques de division face au candidat du pouvoir, les trois candidats de l’opposition Tshisekedi, Bemba et Kamerhe pourraient choisir parmi eux un candidat unique.

Une incertitude pèse aussi sur la candidature de Jean-Pierre Bemba, qui pourrait être rejetée par la Commission électorale indépendante (Ceni). "C’est une des inconnues. La Ceni va-t-elle accepter la candidature de Bemba? Pour l’instant, la majorité présidentielle considère toujours qu’elle est illégale", ajoute Bob Kabamba.

"Kabila veut gagner du temps"

Quoi qu’il advienne, la victoire d’Emmanuel Ramazani Shadary est des plus incertaines. Pourquoi Joseph Kabila suit-il une telle stratégie? "C’est une manière d’asseoir son pouvoir sur l’appareil étatique. Kabila veut gagner du temps et se soulager de la pression que font peser sur lui les Etats-Unis et les pays voisins pour qu’il quitte le pouvoir", résume Bob Kabamba. Pour forcer Joseph Kabila à quitter la présidence, les Etats-Unis auraient envisagé des nouvelles sanctions contre lui, selon des révélations faites lundi par le Financial Times.

Cette stratégie pourrait provoquer des troubles dans le Nord Kivu, une région marquée par des guerres, que Joseph Kabila avait promis de stabiliser et de relancer économiquement. Deux promesses restées inaccomplies. Dans un tel contexte, il n’est pas impossible que l’un ou l’autre camp cherche à prendre les armes. L’élection présidentielle pourrait être à nouveau reportée.

Pour éviter ce scénario catastrophe, la société civile congolaise réclame des assurances confirmant la tenue des élections. Des zones d’ombre demeurent, comme la présence d’observateurs internationaux garantissant le bon déroulement des opérations et l’utilisation des machines à voter controversées.

Vue en plein écran Joseph Kabila semblait s'être installé au pouvoir à vie, comme c'est le cas dans de nombreux pays de la région... ©REUTERS

Le recensement des électeurs pose aussi problème. "Nous n’avons pas encore vu la liste des électeurs, dit une source, cela fait plusieurs jours que nous demandons à la Ceni de l’afficher, mais ils ne le font pas." Des incertitudes demeureraient à propos de 8 millions d’électeurs dont les empreintes digitales n’ont pas été relevées, alors que 2 millions de mineurs d’âge auraient été inscrits par erreur sur les listes.

Nous sommes encore très loin d’un processus électoral crédible, et beaucoup de choses peuvent se passer d’ici décembre, y compris des délais supplémentaires. Human Right Watch ONG