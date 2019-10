Kaïs Saïed, un "Monsieur Propre" à la tête de la Tunisie

Malgré son score plébiscitaire – plus de 70% des voix, selon les sondages sortie des urnes (les résultats préliminaires étaient attendus tard dans la soirée de ce lundi) –, Kaïs Saïed n’a pas esquissé un sourire dimanche soir au moment de sa première intervention comme président élu. Après avoir embrassé le drapeau, le professeur de droit constitutionnel a remercié les jeunes – 90% des 18-25 ans ont voté pour lui : "Nous allons essayer de construire une nouvelle Tunisie" , leur a-t-il promis, ajoutant que "l’époque de la soumission est finie." Un discours débité dans sa posture si caractéristique : debout, les bras collés le long du corps avec un ton saccadé, qui lui vaut le surnom de Robocop . Une image assez peu charismatique. Et pourtant.

"On croit en Kaïs Saïed et en son honnêteté. Mais s’il tente d’imposer sa vision conservatrice de la société, nous serons dans la rue. Contre lui."

A l’annonce des résultats, une foule de plusieurs milliers de personnes – du jamais vu depuis 2011 – a envahi l’avenue Bourguiba, la principale artère du centre-ville de Tunis . " Kaïs Saïed, c’est ‘M. Propre’, ce n’est pas comme les autres politiciens [son adversaire au second tour de la présidentielle, Nabil Karoui, est soupçonné de fraude fiscale]. Il porte les idéaux de la révolution : la fin de la corruption et la prise en considération du peuple" , se réjouit Mounir Zdiri, instituteur.

Kaïs SaIed, 61 ans, propose notamment une révolution institutionnelle avec des députés choisis par des assemblées locales et des mandats révocables pour les élus. Sur le plan sociétal, il affiche des idées conservatrices – application de la peine de mort, pas de remise en cause de la pénalisation de l’homosexualité, etc. – mais sans en avoir fait des thèmes de campagne. Kaïs Saïed a ainsi pu rassembler très largement, aidé par le "dégagisme" très fort porté par les électeurs .

Pas de parti

Seulement, l’indépendant n’a pas de parti pour le représenter au Parlement élu le 6 octobre, où aucune majorité claire ne se dégage . Le prochain chef d’État devra donc rassembler des formations allant de la gauche pan-arabe aux islamo-révolutionnaires pour arriver à former un gouvernement. "Sa large victoire va jouer en sa faveur auprès des partis. Et puis, c’est un excellent rassembleur, vous verrez " , assure son beau-frère, Omar Habib.

Le premier parti au sein du Parlement, Ennahdha (musulman-conservateur) avait ainsi appelé à voter pour Kaïs Saïed pour le second tour. La tâche s’annonce tout de même ardue. Dans la foule massée avenue Bourguiba, des militants de la gauche préviennent: "On croit en Kaïs Saïed et en son honnêteté. Mais s’il tente d’imposer sa vision conservatrice de la société, nous serons dans la rue. Contre lui." Pour le moment, la seule annonce précise du vainqueur a été de souligner l’importance de la question palestinienne. Une cause qui fait largement consensus dans la société tunisienne.