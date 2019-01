Kinshasa privée d'internet, tensions dans toute la RDC

"Nous demandons au gouvernement de ne pas bloquer les moyens de communication et notamment l'accès à internet ainsi que les médias" , ont écrit les représentants de l'Union européenne et des Etats-Unis à Kinshasa dans un communiqué conjoint signé par d'autres pays.

La fréquence de Radio France Internationale (RFI), l'une des sources d'information les plus prisées en RDC, a elle aussi été suspendue dans la capitale et son principal correspondant dans le pays a été privé de son accréditation après la diffusion de résultats officieux sur l'antenne de la radio francophone.

Ces mesures reflètent l'état de tension que traverse le pays qui attendait depuis deux ans de pouvoir choisir un successeur à Joseph Kabila qui ne pouvait pas se représenter. Trois grands candidats -sur 21- se disputent les voix pour la succession de Kabila: son dauphin Emmanuel Ramazani Shadary, et les deux opposants Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Selon le dernier sondage publié vendredi par l'unité de recherches sur la RDC de l'Université de New York, Martin Fayulu était en tête des intentions de vote avec 47%, devant FélixTshisekedi, crédité de 24%, et Emmanuel Ramazani Shadary, 19%.