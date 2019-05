Kinshasa rend hommage à Étienne Tshisekedi

L'avion transportant la dépouille d'Etienne Tshisekedi, figure de l'histoire du Congo décédé à Bruxelles le 1er février 2017, s'est posé sur l'aéroport de Kinshasa peu après 20h ce jeudi. Son fils et actuel président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, menait la délégation présente sur le tarmac, avant une journée d'hommage vendredi et l'inhumation prévue samedi.

La dépouille d’Etienne Tshisekedi, figure de l’histoire du Congo et père de l’actuel président Félix Tshisekedi, a quitté Bruxelles et atterri jeudi soir à Kinshasa où l’ex-opposant et Premier ministre doit être inhumé samedi, plus de deux ans après sa mort. Trois jours de funérailles et d’hommage populaire sont prévus de l’arrivée du corps jusqu’à l’inhumation samedi.