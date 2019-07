L'Afrique se dote d'une zone de libre échange

Les dirigeants africains de 55 pays se rencontrent ce dimanche pour discuter des détails clés de la zone de libre-échange décidée en mars. Le potentiel pour l'économie de 3.400 milliards de dollars de l'Afrique est énorme. Pour autant, des obstacles persistent, tels que la corruption et une infrastructure pauvre.

Réunion au sommet, dimanche, des leaders africains. Objectif? Le lancement d'une zone de libre-échange sur le continent qui, en cas de succès, unirait 1,3 milliard de personnes et créerez un bloc économique de 3.400 milliards de dollars, permettant à l'Afrique d'entrer dans une nouvelle ère de son développement.

Au total, il aura fallu quatre ans de pourparlers, entre 55 pays. Mais un accord commercial a été atteint en mars, ouvrant la voie au sommet de l'Union africaine qui se tient acutellement au Niger. Les participants devront notamment dévoiler qui accueillera le siège de cette zone commerciale, au sortir des négications et discussions qui vont commencer.

L'espoir est que cette zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) - la plus importante depuis la création du Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1994 - aidera à débloquer le potentiel économique africain en stimulant le commerce intrarégional, mais aussi en renforçant les chaînes d'approvisionnement et la diffusion d'expertise.

Président égyption et président de l'Union africaine,

"Les yeux du monde sont tournés vers l'Afrique", a déclaré le président égyptien et président de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sissi, lors de la cérémonie d'ouverture du sommet. L'AfCFTA "renforcera notre position de négociation sur la scène internationale. Cela représentera une étape importante."

Et pour cause, l'Afrique a du retard a rattraper. Ses échanges commerciaux intérieurs n'ont pesé que 17% des exportations en 2017, quand ce pourcentage était de 59% en Asie et de 69% en Europe. L'Afrique a en fait loupé le boom économique connu ces dernières décennies par les différents blocs commerciaux du monde.