L'Egypte s'apprête à rouvrir le palais du baron Empain à Héliopolis

Le gouvernement égyptien a présenté les travaux de restauration en cours du palais du baron Empain au Caire. Ce palais, situé dans le quartier huppé d’Héliopolis à l’est de la capitale, a été construit entre 1907 et 1911 par le baron Édouard Empain. Inspiré du temple Angkor Vat, au Cambodge, il marie les architectures hindoues et européennes.

Sur internet, les Égyptiens ont raillé les travaux effectués avec des peintures blanches et rouge brique jugées de mauvaise qualité et non conformes à l’esprit originel du bâtiment. Le coût des travaux, commencés en juillet 2017 et effectués en coopération avec le gouvernement belge, s’élève à 5,4 millions d’euros.