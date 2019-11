L'action militaire française au Mali remise en question

Depuis janvier 2013, l’Hexagone déplore 38 soldats tués dans ce pays. Des drames qui braquent de plus en plus les projecteurs sur la légitimité de la présence militaire française sur place.

"Aujourd’hui, le pays entier s’interroge sur les objectifs poursuivis et la stratégie adoptée. Le mot terrorisme a confondu trop de réalités diverses et notre ennemi n’a pas été clairement identifié. (…) Nos armées remportent des victoires tactiques mais la crise s’étend", s’est inquiété Bastien Lachaud, député (La France Insoumise), en interpellant le Premier ministre. Et ces questionnements – alors que la défiance au Mali et ailleurs à l’égard de la France s’exacerbe – vont bien au-delà de la joute politicienne.