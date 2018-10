L'opposition congolaise demande à l'ONU de "ne pas céder au chantage" de Kabila

La crise politique ne s'apaise pas en RDC. L'opposition demande aux Nations unies de reconduire le mandat de la Monusco pour assurer un scrutin présidentiel "crédible et transparent".

"L'opposition a dans son unité formulé neuf conditions pour la tenue d'un scrutin crédible et transparent" le 23 décembre dont "la participation effective de la Monusco dans l'ensemble du processus électoral" et "l'appui financier, matériel et logistique de l'ONU, l'Union africaine, l'Union europénne (...)".