L'opposition congolaise se choisit un candidat unique pour la présidentielle

L'opposition congolaise a choisi l'homme d'affaires et député Martin Fayulu comme candidat commun à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre en République démocratique du Congo (RDC).

Cet un ancien cadre du secteur pétrolier formé en France et aux États-Unis s'est mobilisé contre un troisième mandat du président Joseph Kabila et contre la "machine à voter".

Le président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement (Ecidé) se définit comme une personne dotée d'une "expérience qui fait la différence" . Son projet de société, qu'il qualifie de "social-libéral", est contenu dans un ouvrage dont le titre est "Investir dans le citoyen pour développer la RDC".

Originaire de l'ex-province du Bandundu dans l'ouest lingalophone de la République démocratique du Congo, il est propriétaire à Kinshasa d'un hôtel situé entre la résidence du président Kabila et le siège de la présidence. Un bien qui a été scellé par des autorités en mai, officiellement pour cause de redressement fiscal, avant de rouvrir.

Bouillant , il s'est fait connaître lors des travaux de la conférence nationale souveraine (1991-1992) qui a mis fin au régime du parti unique de l'ex-dictateur Mobutu Ses Seko. Au côté de l'ex-archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo, il a été vice-président de la Commission Économie, industrie et PME de cette même conférence.

Son entrée en politique remonte aux premières élections de 2006, quand Martin Fayulu a été élu député national et provincial à Kinshasa. Il avait voté en 2007 pour l'actuel gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, au détriment du candidat du Mouvement de libération du Congo (MLC) de l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba avant de s'opposer à "la gestion catastrophique" de la capitale congolaise. De caractère fougueux et téméraire, son opposition farouche au régime en place lui a valu plusieurs interpellations lors des manifestations d'opposition à Kinshasa et dans les provinces, ainsi qu'une balle en caoutchouc dans la tête.