La Belgique a-t-elle versé des fonds libyens à un groupe armé?

Plusieurs centaines de millions d’euros appartenant à la Libye ont été dégelés par la Belgique avant d’être envoyé sur des comptes d’un fonds souverain. Qui, dit l’ONU, est infiltré par un groupe armé.

Depuis que cette affaire de dégel des intérêts de fonds libyens gelés en Belgique à la suite d’une décision de l’ONU a éclaté, bon nombre de questions restent sans réponse. Qui a décidé du dégel de ces intérêts? Où sont partis les fonds? Comment l’argent a été utilisé? Ces derniers jours, quelques éléments de réponse ont été apportés. Mais un élément neuf, dévoilé cette semaine, drape ce dossier d’un nouveau voile de suspicion. Aujourd’hui, la question est de savoir si la Belgique a versé plusieurs centaines de millions à un fonds souverain inflitré par un groupe armé. Rien de moins.

On se souviendra que, depuis plusieurs mois, l’opposition et la majorité s’écharpent sur cette question de la libération des intérêts de fonds libyens sur les comptes d’institutions financières présentes en Belgique. Ce dégel a été mis à jour par une équipe d’avocats travaillant à l’analyse juridique du dossier afin de comprendre pourquoi GSDT, une asbl du prince Laurent, créancière vis-à-vis de la Libye, n’était pas remboursée contrairement à certaines entreprises belges confrontées à la même situation que l’asbl princière. Entre-temps, un rapport d’experts du Conseil de sécurité des Nations-Unies, remis au début du mois de septembre, a précisé que ce dégel des intérêts n’était pas légal. Les autorités belges, qui se retranchent derrière une analyse du service juridique du Conseil de l’Europe, ne partagent pas cet avis.

Brigade Naouassi

Après une série de passes d’armes en commission Finance de la Chambre, le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt, a fini par brandir, la semaine dernière, une lettre datée du mois d’octobre 2012 autorisant Euroclear à dégeler les intérêts des sommes bloquées sur ses comptes. La lettre en question était signée par l’administrateur général de la Trésorerie, Marc Monbaliu, dont le ministre de tutelle est l’ancien ministre des Finances, Steven Vanackere. En cas de faute avérée, on commence donc à avoir une idée des responsables à pointer du doigt.

Mais un nouvel élément versé au dossier cette semaine est nettement plus inquiétant. Par le biais de la chaîne de télévision al-Arabiya, le fonds souverain Libyan Investment Authority (LIA) a admis avoir reçu légalement les intérêts des fonds libyens gelés en Belgique et cela, entre 2012 et 2017. A raison d’une moyenne annuelle de près de 300 millions d’euros d’intérêts, on parle tout de même d’un montant de 1,5 milliard d’euros.

"Il faudra s’intéresser aux bénéficiaires de ces versements et à l’usage qui aura été fait de centaines de millions d’euros". Georges Gilkinet Député fédéral

La question que tous se posaient depuis plusieurs mois vient donc d’avoir une réponse. On a une idée de qui a autorisé le dégel et on sait (plus ou moins) à qui l’argent a été versé. Mais là où le bât blesse, c’est lorsque l’on s’intéresse de plus près au profil de la LIA. À cet égard, le rapport rédigé par les experts du Conseil de sécurité de l’ONU est assez éclairant. "Le groupe d’experts a reçu des informations crédibles selon lesquelles la brigade Naouassi (groupe armé) se serait immiscée dans les activités de la Libyan Investment Authority. La direction a été contrainte de recruter des candidats du groupe et a subi des menaces de la paret d’un commandant de la brigade, lorsqu’elle n’a pas accédé à ses demandes. (…) Pour continuer de fonctionner, l’Autorité a essayé de déplacer son siège, qui se trouve à Tripoli Tower, ce à quoi le groupe armé s’est fortement opposé, allant même jusqu’à enlever un employé pendant quelques heures". Voilà pour le profil de la LIA, ce fonds souverain qui a reconnu avoir perçu les intérêts des fonds libyens venus de Belgique et versés sur des comptes ouverts au Luxembourg, en Grande-Bretagne et au Bahreïn.

La LIA mène l’enquête

Vous en voulez encore? De son propre aveu, la LIA a annoncé son intention de mener l’enquête afin de savoir quel sort a été réservé à cet argent. Le fonds souverain a promis de livrer les résultats de son enquête à l’ONU. Plus tôt dans le mois, ce même fonds avait laissé entendre que le fait qu’il ait pu percevoir les intérêts venus de Belgique n’étaient que des allégations et que rien ne prouvait que ces fonds avaient été utilisés par des groupes armés. On le voit, le flou est total lorsqu’il s’agit de savoir qui a utilisé cet argent et dans quel but. Si cette position est sincère, le fait que la LIA déclare ne pas savoir à quoi ont servi les fonds ayant été virés sur leurs comptes tendrait à prouver que le fonds souverain n’est peut-être pas le mandataire des comptes en question.

Reynders ciblé Le député Georges Gilkinet s’est emparé du dossier du dégel des fonds libyens depuis plusieurs mois. Hier, il a déposé à la Chambre une question orale à l’attention du ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders. Le député cherche à savoir quel a été le rôle des Affaires étrangères au moment d’aider des entreprises belges à récupérer ce que la Libye leur devait. "Quelles étaient, le cas échéant, les conditions fixées par les autorités libyennes pour rembourser les sociétés belges concernées", s’interroge le député qui voudrait également savoir quelles sont les sociétés concernées. D’après une audition de l’ancien administrateur général du Trésor par la police fédérale, les sociétés ayant bénéficié de remboursements libyens seraient la FN Herstal et CK Technology. Enfin, et ce sera la question qui fâche, Georges Gilkinet compte demander à Didier Reynders pourquoi les Affaires étrangères ont traité différemment L’ASBL du prince Laurent et les entreprises belges concernées par les remboursements.

Au-delà de savoir si la Belgique pouvait, oui ou non, dégeler ces intérêts, il faudra aussi que les responsables expliquent s’ils savaient où partait l’argent débloqué. Interrogé sur ce point en commission Finance à la fin du mois de septembre, voici ce que répondait Joahn Van Overtveldt: "Quant à la destination des fonds, elle n’est connue que des banques sur les comptes desquelles ces fonds ont été versés, et ce en application des législations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme".

"Cela fait un an que j’essaie de comprendre qui a agi pour permettre le dégel des intérêts des fonds", nous a déclaré le député Georges Gilkinet, avant de poursuivre. "Une fois que ce sera éclairci, il faudra ausi s’intéresser aux bénéficiaires ces versements et à l’usage qui aura été fait de ces centaines de millions d’euros". Prochainement, le député Ecolo compte interroger le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, sur ce dossier épineux.