La Belgique aidera le Congo à pacifier son territoire

Pour la première visite d'un chef de gouvernement belge au Congo depuis dix ans, la Belgique confirme à la RDC la reprise de la coopération économique et militaire. Notre pays devrait, entre autres, former les services de renseignements congolais.

L’Airbus gouvernemental entame sa descente sur Kinshasa. "C’est la première fois que je viens au Congo", confie la Première ministre belge Sophie Wilmès (MR) à L'Echo, qui a pris place à ses côtés pour l'atterrissage."J'arrive avec la satisfaction d'être à la tête d'un gouvernement renouant avec ce pays." Elle est accompagnée des ministres de la Coopération au développement Alexander De Croo (Open Vld) et de l'Intérieur Pieter de Crem (CD&V).

L'avion se pose au milieu d'un impressionnant dispositif de sécurité. Dehors, le ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde et la garde présidentielle rendent les honneurs à la délégation belge. Un tapis rouge a été déroulé.

Voici dix ans qu'un Premier ministre belge n'a plus mis les pieds dans l'ancienne colonie. Dix longues années d'une relation chaotique sur le mode "je t'aime, moi non plus". Son paroxysme fut la rupture des relations de coopération économiques et militaires, lors du report de l'élection présidentielle de 2016 et la fermeture du Consulat général à Lubumbashi. Sa réouverture officielle aura lieu ce vendredi.

"Répondre à l'appel du Congo"

L'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi, Bruxellois d'adoption, a tout changé. L'amorce du renouveau vint lors de sa visite en Belgique, en septembre 2019, son premier déplacement officiel. Et cette phrase inoubliable: "La Belgique est mon autre Congo."

"Nous sommes là pour répondre à l'appel du Congo, beaucoup de Belges ont envie de réinvestir ici, poursuit Sophie Wilmès. Je viens consolider la reprise des relations, en espérant que le prochain gouvernement belge poursuivra le travail."

"Nous ne sommes pas venus pour leur faire la leçon. En Belgique non plus ce n'est pas facile." Sophie Wilmès Première ministre belge

Une mission économique, prévue le 28 mars, viendra concrétiser la reprise des relations d'affaires. L'étape suivante sera la commémoration, le 30 juin, des 60 ans de l'indépendance du Congo.

Jeudi matin, la Première ministre a rencontré les ONG actives au Congo dans les locaux de la nouvelle ambassade de Belgique, un bâtiment ultramoderne aux allures de Fort Knox. "On a fait passer un message", révèle, après la réunion, Luc Van Haute, coordinateur de 11.11.11 pour les Grands Lacs. "Il faudrait que le président Tshisekedi passe à l'action. Il parle de lutte contre la corruption, de sauver 20 millions de pauvres et d'enseignement gratuit, mais on ne voit rien venir."

Tête à tête avec le président

Sophie Wilmès a été reçue en fin de matinée par Félix Tshisekedi au Palais de la Nation, la résidence officielle du président de la RDC. "Nous avons eu un tête à tête d'une heure, dit-elle. Nous avons parlé du climat des affaires, de la corruption, du développement économique, des droits humains."

Felix Tshisekedi nourrit de grands desseins. Mais il peine à s'imposer face à son allié, le clan de l'ex-président Joseph Kabila, majoritaire au gouvernement et au Parlement. "Nous avons parlé des difficultés de coalition, confirme Sophie Wilmès. Mais nous ne sommes pas venus pour leur faire la leçon. En Belgique non plus ce n'est pas facile".

"Pacification du territoire"

"Il faut regarder vers l'avenir, sans oublier notre passé", poursuit la Première ministre. Et "cela peut prendre la forme de la reprise d'une coopération militaire et policière".

"Il était important que les relations entre la Belgique et le Congo redémarrent, et nous avons l'impression que l'horizon s'est tout à fait éclairci." Gilbert Kankonde Ministre congolais de l'Intérieur

L'insécurité est l'un des premiers freins aux investissements et au développement de la RDC. L'est du Congo, un territoire regorgeant des minerais indispensables à l'industrie de l'électronique, est infesté de milices cherchant à s'accaparer les carrés miniers. La population vit dans la terreur. En décembre dernier, les AFD, une milice angolaise affiliée à Daesh, ont massacré près de 200 personnes dans la région de Beni.

"Nous avons parlé de pacification du territoire", confirme Sophie Wilmès après sa rencontre avec le Premier ministre congolais Sylvestre Ilunga. Les deux Premiers ministres se sont vus dans "l'immeuble intelligent", un bâtiment gouvernemental de Kinshasa réputé pour sa résistance aux incendies.

"La Belgique peut nous aider à former notre police et les cadres du commandement", renchérit le ministre Kankonde. "Il était important que les relations entre la Belgique et le Congo redémarrent, et nous avons l'impression que l'horizon s'est tout à fait éclairci."