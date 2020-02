La Belgique rouvre son Consulat général à Lubumbashi

La Première ministre belge Sophie Wilmès a clôturé sa visite en RDC par la réouverture du consulat général de Belgique à Lubumbashi, fermé au plus fort de la crise entre Bruxelles et Kinshasa.

Le Katanga, dont le sol regorge de minerais, est le poumon économique du pays . Quelques entreprises belges y sont encore actives. Le revenu y dépasse la moyenne en RDC, qui est d’un dollar par habitant. La délégation belge vient rouvrir le consulat général de Belgique, fermé durant plus de deux ans à cause des tensions entre les deux pays.

"C’est un moment très symbolique, c’est même plus que ça. Ce lieu est un lien physique entre les Belges et les Congolais. Une porte d’entrée vers notre pays et l’espace Schengen", résume la Première ministre lors d’un discours devant un parterre de personnalités de Belgique et de RDC, à la résidence du consul général Bart Coessens. Parmi les invités, les frères Malta et Michael Forrest, dirigeant la société éponyme active dans les infrastructures et l’énergie.µ