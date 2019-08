La RDC a un gouvernement

"Le gouvernement est enfin là. Le président de la République, chef de l'Etat, a enfin signé l'ordonnance. Donc aujourd'hui, le gouvernement ayant été constitué, on se mettra bientôt au travail après avoir eu l'investiture de l'Assemblée nationale" , a déclaré à la presse le Premier ministre de RDC, Sylvestre Ilunga, lui-même nommé le 20 mai.

Il s'agit d'un gouvernement de coalition entre les forces politiques de Tshisekedi, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre, et de son prédécesseur, Joseph Kabila, qui a gardé la majorité au Parlement et dans les 26 provinces du plus grand pays d'Afrique subsaharienne.