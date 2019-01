La RDC attend l'avis de la Cour sur des élections contestées

L’Union africaine, soutenue par l’Europe, demande une suspension de la proclamation des résultats des élections du 30 décembre sur lesquels pèsent de plus en plus de doutes. La Cour constitutionnelle de la RDC doit statuer sur plusieurs recours introduits contre les élections. Elle annonce sa décision à 15h.

La Cour constitutionnelle doit statuer à 15h sur plusieurs recours, dont ceux des candidats Martin Fayulu et Théodore Ngoy. Le nouveau président de la RDC devrait prêter serment mardi.

Lire plus

Martin Fayulu, arrivé deuxième à la présidentielle, dénonce un "putsch électoral" et exige un recomptage des voix. Théodore Ngoy estime que les élections devaient être étendues aux quatre circonscriptions où le pouvoir a décidé de les suspendre pour des raisons de "sécurité". Ces zones étaient autant de fiefs de Martin Fayulu. Les deux hommes politiques ne sont pas les seuls à remettre en question les résultats. Après la Conférence épiscopale du Congo (Cenco), représentant l’Église catholique, l’Union africaine (UA) a contesté jeudi les données fournies par la Commission électorale du Congo (Ceni). Cette annonce sans précédent a provoqué la colère des autorités congolaises et du futur président, Félix Tshisekedi. "Pour parler franchement, de sérieux doutes sur la conformité des résultats proclamés persistent" , dit l’UA dans un communiqué. Elle invite la Cour à suspendre la proclamation des résultats.

→ L’Afrique du Sud et la Tanzanie, entre autres, étaient en faveur de Kinshasa

→ Le Rwanda, la Zambie et d’autres pays pesaient pour un recomptage des voix. Paul Kagame, le président en exercice de l’UA, aurait mis la pression en faveur d’un recomptage. Les pays les plus conciliants envers le pouvoir congolais auraient été écartés de la réunion.