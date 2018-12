La RDC chasse l'ambassadeur de l'UE juste avant des élections sous haute tension

L'opposition est donnée favorite par un sondage qui pointe "un potentiel de violence extrêmement élevé" après le scrutin... Pour rappel, Joseph Kabila, 47 ans, a renoncé à briguer par la force un troisième mandat interdit par la Constitution. Trois candidats se détachent dans la course à sa succession: son "dauphin" Emmanuel Ramazani Shadary, donné perdant par les sondages de trois organismes, et les deux opposants, Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Ces trois hommes promettent d'injecter en cinq ans des dizaines de milliards de dollars dans l'économie pour élever le niveau de vie moyen des Congolais (458 dollars par personne et par an).