La RDC interdit le retour de Katumbi

Quant au président Kabila , qui selon la Constitution ne peut pas se représenter mais n'a toujours pas choisi de "dauphin", il s'est rendu en Angola, pays voisin qui suit de très près les élections prévues le 23 décembre en RDC. Pour rappel, il ne peut pas se représenter après ses deux mandats qui ont pris fin le 20 décembre 2016. Il n'a toujours pas désigné de dauphin, et ses adversaires le soupçonnent de chercher des stratagèmes pour rester au pouvoir .

Allié puis adversaire du président Kabila, Moïse Katumbi annonçait son retour pour vendredi matin dans son ex-fief de Lubumbashi en jet privé en provenance de Johannesburg. Mais jeudi après-midi, les autorités ont fait savoir aux partisans de Katumbi qu'elles s'opposaient à ce retour, via le maire de la ville, une autorité nommée par le chef de l'Etat en RDC.

"Je suis au regret de porter à votre connaissance que je ne saurais accéder à votre demande", a répondu le maire Ghislain Robert Lubara dans une lettre. Pourquoi? Il invoque deux raisons: "non-autorisation de survol de l'espace aérien et d'atterrissage" à l'aéroport de Lubumbashi et "dossier judiciaire en cours" qui concerne Katumbi. "Lubumbashi est une ville de paix et aimerait consolider cet acquis", ajoute le maire.