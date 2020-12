La RDC s'enfonce dans la crise politique

A Kinshasa, des députés ont saccagé lundi le mobilier - chaises et pupitres - à la tribune de la salle des séances dans l'Assemblée , où le bureau avait convoqué une séance plénière sur les questions d'accès à l'eau et l'électricité, absolument cruciales pour la population.

Pacte secret

Qu'il semble loin le temps des espoirs et de l'euphorie du 24 janvier 2019, quand le président Kabila remettait les insignes du pouvoir à Félix Tshisekedi, après 18 ans de pouvoir. Soulagés, les Congolais et leurs "partenaires" étrangers saluaient la première transition pacifique dans l'histoire agitée du Congo, une bombe à retardement au coeur de l'Afrique avec ses 2,3 millions de km², ses neuf frontières, ses groupes armés dans l'Est, son Etat défaillant, ses richesses minérales, sa corruption systémique, ses 80 millions d'habitants dont les deux tiers vivent dans la misère. Au préalable, Tshisekedi et Kabila avaient signé un accord secret de coalition, sur la base du résultat officiel des élections organisées le 30 décembre 2018, avec deux ans de retard.