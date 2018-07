La Silicon Valley fait du charme à l'Afrique

Avec ses hamacs colorés et sa table de ping-pong, ses jeunes cadres branchés en permanence sur leurs smartphones, le nouvel incubateur "high tech" de Facebook à Lagos n'a rien à envier aux sièges des start-up installés de l'autre côté de l'Atlantique, dans la Silicon Valley. Le géant américain vient de jeter son dévolu sur Yaba - aussi surnommé "Yabacon Valley"-, au coeur de la bouillonnante capitale économique nigériane, aujourd'hui courtisée par les poids lourds mondiaux des nouvelles technologies.

"Il y a clairement une opportunité pour les entreprises comme Facebook et Google de s'installer et d'imposer leur marque sur le sol" africain. "Si vous regardez Netflix, Amazon, Facebook, Apple, où peuvent-ils encore croître? Il faut viser l'international".

Facebook n'a pas encore de bureau permanent au Nigeria. Mais l'incubateur de Yaba, créé en partenariat avec des start-up locales, est une première étape pour "cultiver la communauté tech", qui n'en est qu'à ses balbutiements, selon Ebele Okobi, directrice des politiques publiques de Facebook pour l'Afrique. Facebook s'est ainsi engagé à former 50.000 personnes à travers le pays afin "de leur donner les connaissances en numérique nécessaires pour réussir", affirme-t-elle.

"Epocalypse"

Alors que les nouvelles technologies gagnent du terrain, les gouvernements africains sont de plus en plus sous pression pour mieux réguler le secteur et protéger les données personnelles. Les législations encadrant la vie privée restent quasi inexistantes dans de nombreux pays du continent, contrairement à l'Europe qui a récemment adopté un texte pionnier, le Règlement général sur la protection des données.