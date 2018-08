La candidature de Bemba à la présidence en RDC "irrecevable"

Lire plus

Jean-Pierre Bemba avait fait un retour triomphal à Kinshasa la 1er août dernier après son acquittement par la CPI, en juin, dans l'affaire principale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité (18 ans de prison).

L'opposition exige "que monsieur Kabila et sa famille politique libèrent le processus électoral, en arrêtant de donner des injonctions à la commission électorale", est-il écrit dans ce communiqué signé par Jean-Pierre Bemba, l'opposant en exil Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi.

Au total, la commission électorale a écarté six candidats sur les 25 qui avaient déposé leur dossier à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre. En plus de Jean-Pierre Bemba, trois anciens Premiers ministres de Kabila ont été écartés: Samy Badibanga, Adolphe Muzito, et Antoine Gizenga.