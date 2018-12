La colère s'empare des villes de RDC privées d'élections

Les populations de Beni, Butembo et Yumbi se sont insurgées ce jeudi contre la décision de reporter les élections. L’opposant Martin Fayulu appelle à manifester vendredi.

Des manifestations ont éclaté ce jeudi dans les villes touchées par le report des élections présidentielle, législatives et locales. Beni, Butembo, Yumbi… Les fiefs de l’opposition, privés des urnes, se sont enflammés les uns après les autres au lendemain de l’annonce du report par la CENI (Commission électorale nationale indépendante).

"Pour nous, la ligne rouge a été franchie. Nous n’allons pas nous laisser faire " , écrit la Lutte pour le Changement (Lucha), un mouvement citoyen congolais, "la colère est au zénith et le volcan risque d’exploser. Mais à qui la faute?" .

Sur son compte Twitter, la Lucha invite la population à se rassembler. Les photos et les vidéos de scènes de rue défilent. Les manifestations s’étendent à la ville de Goma, dans le quartier de Majengo et devant l’université. Rues barricadées, pneus en feu. Certains manifestants ne lésinent pas sur les moyens.

Les autorités sont intervenues de manière musclée pour empêcher ces manifestations interdites. L’armée et la police ont utilisé des gaz lacrymogènes contre la foule et tiré en l’air à balles réelles.

Un centre Ebola attaqué

Des débordements ont eu lieu à Beni contre un centre d’isolement et de soin des malades d’Ebola. Plusieurs individus ont tenté de saccager les locaux et d’y bouter le feu, certains malades étant forcés de s’enfuir. D’autres s’en sont pris au bureau de coordination des équipes de lutte contre Ebola. Les forces de l’ordre et les casques bleus sont intervenus. La Lucha a prié les fauteurs de trouble de se calmer.