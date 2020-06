La condamnation de Kamerhe en RDC laisse des zones d'ombre

Vital Kamerhe a été condamné le 20 juin dernier à une peine de vingt ans de travaux forcés et plusieurs millions de dollars d'amende pour avoir participé au détournement de 48 millions de fonds publics prévus pour la construction de logements. Le procès anticorruption, diffusé en direct sur la télévision nationale, est une première en RDC.

"Rivalités politiques"

L'ONG américaine Human Rights Watch salue ce procès comme "une étape importante dans la lutte contre la corruption". En même temps, elle souligne plusieurs interrogations et demande à la justice congolaise d'aller plus loin. "D’autres personnalités impliquées dans des affaires de corruption ces dernières années devraient également faire l’objet d’enquêtes et de poursuites adaptées dans le cadre de procès équitables, quelle que soit leur position ou leur appartenance politique", estime Ida Sawyer, la directrice adjointe de la Division Afrique chez Human Rights Watch. "Si aucune autre enquête n’est lancée, l’affaire Kamerhe risque de rester dans les mémoires comme un simple règlement de comptes entre rivaux politiques."