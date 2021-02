La mort de l'ambassadeur Attanasio rappelle au monde la tragédie du Kivu

Six assaillants, armés de cinq fusils AK-47 et d'une machette, ouvrent le feu sur les véhicules pour créer la panique. L'un des chauffeurs est tué sur le coup. Ils obligent les survivants à les suivre dans le parc des Virunga. Des rangers chargés de garder le parc, alertés par les bruits d'armes, interviennent. Après 500 mètres, le groupe armé abat le garde du corps et tirent à bout portant sur l'ambassadeur, avant de prendre la fuite. Luca Attanasio est ramené en urgence à Goma et décède une heure plus tard à hôpital de la Monusco, la mission onusienne en RDC.