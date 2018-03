La piste islamiste privilégiée à Ouagadougou

Les autorités burkinabè tentaient samedi d'établir qui est à l' origine de la double attaque , pour l'heure non revendiquée , contre l'ambassade de France et l'état-major des forces armées du Burkina Faso, qui a fait officiellement vendredi huit morts à Ouagadougou en plus de huit assaillants, un bilan confirmé de source sécuritaire française.

Interpellations

Le bilan officiel de la double attaque est de huit morts parmi les forces de l'ordre : "deux gendarmes devant l'ambassade de France et six militaires au niveau de l'état-major".

C'est la troisième fois en deux ans que la capitale du Burkina est la cible d'attaques visant des cibles fréquentées par les Occidentaux. 19 personnes avaient été tuées dans un café le 13 août 2017, dans un attentat non revendiqué. Et le 15 janvier 2016, 30 personnes, dont six Canadiens et cinq Européens, avaient été tuées lors d'une attaque revendiquée par le groupe jihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi).