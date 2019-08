La psychose d'Ebola monte au Congo, MSF dénonce le climat d'insécurité

1.813 victimes

Goma, deuxième ville du Congo, avec plus de deux millions d’habitants, est le chef-lieu du Nord-Kivu. Avec une telle démographie, le risque de propagation est élevé. L’épidémie de fièvre hémorragique Ebola a tué 1.813 personnes depuis 2018. Jusqu’ici, elle était restée confinée à des zones reculées de l’Ituri et du Nord-Kivu. Plus de 700 malades ont fini par guérir.

Zone de conflit

L’un des pires vecteurs de la maladie est l’insécurité qui règne dans l’est du Congo. Cette partie du monde est en proie à un des conflits les plus meurtriers de la planète depuis une vingtaine d’années, avec plus de six millions de morts. Des milices terrorisent la région et ses habitants, provoquant le déplacement de la population et aggravant la précarité. Elles sont à la recherche de revenus tirés des mines d’or, de tungstène, de coltan et d’étain, les "minerais de sang".