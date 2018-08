En visite en Afrique, la Première ministre britannique Theresa May s'est essayée à quelques pas de danse avec des écoliers. Filmée, sa prestation a été publiée sur le web, avec son lot de réactions à la clé.

Alors elle danse! Theresa May, pourtant réputée rigide, s'est en effet essayée à des pas de danse en Afrique.

Veste rouge, pantalon noir et ballerines léopard, la cheffe du gouvernement britannique est tout sourire malgré quelques raideurs, autour des élèves qui l'accueillaient dans une école du Cap , au premier jour de sa tournée diplomatique.

Au début, Theresa May ne savait pas sur quel pied danser ... Elle s'est ensuite pris au jeu devant les journalistes très critiques de sa performance.

Les images sont rapidement devenues virales et ont été publiées en "une" par plusieurs journaux britanniques .

May danse sur la corde raide

"J'imagine que mes compétences de danseuse ne me permettront pas de participer à "Danse avec les stars" , a reconnu Theresa May, citée dans le Guardian.

"La tentative de danse de Theresa May est l'une des choses les plus embarrassantes jamais vues."

Le quotidien , qui évoque un moment "gênant" et compare la dirigeante à un "frigo bancale", estime que l'on ne peut "que rire de son incapacité fondamentale à maîtriser des compétences humaines basiques".

"Elle n'est sans doute jamais apparue aussi humaine", juge Stuart Heritage dans The Telegraph , "ce qui est étrange pour une vidéo qui ressemble à celle d'un pantin recevant une décharge de Taser", un pistolet à impulsion électrique.

Le Liverpool Echo se délecte d'une séquence "hilarante". "La tentative de danse de Theresa May est l'une des choses les plus embarrassantes jamais vues", affirme le quotidien, "exactement comme on pouvait s'y attendre".