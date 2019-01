La victoire de Tshisekedi contestée par l'Eglise en RDC

Liesse et violences dans les rues

Pleurs de joie et gaz lacrymogènes: des scènes de liesse ont accueilli la proclamation de la victoire de Félix Tshisekedi, mais aussi des violences qui ont éclaté dans le camp de l'autre candidat d'opposition donné battu Martin Fayulu. 2 policiers et 2 civils ont été tués dans la région de Kikwit, un des fiefs du candidat Fayulu. Dix autres personnes ont été blessées, selon la police. Du côté de l'Union africaine, on a rappelé que toute contestation des résultats doit se faire "pacifiquement", craignant que la situation ne dégénère.

Sur les ondes de la RTBF, Didier Reynders se montrait plus prudent. Le ministre des Affaires étrangères rappelle que "les élections ont été retardées de deux ans, beaucoup de candidats n'ont pas pu se présenter, des électeurs n'ont pas pu voter." "Ce que l'on veut surtout maintenant, c'est voir comment vont réagir les acteurs locaux et celles et ceux qui ont pu observer de près le processus de dépouillement. Mais nous avons un certain nombre de doutes que l'on doit vérifier et qui feront l'objet de débats dans les prochains jours au sein du conseil de sécurité."