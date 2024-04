Le Congo exige le retrait des troupes rwandaises de son territoire

La ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, et le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, à Kinshasa, Congo, le 9 avril 2024.

La ministre des Affaires étrangères, en visite en RDC, a appelé le Congo et le Rwanda au dialogue. Son homologue congolais a exigé le retrait des troupes rwandaises. Les deux pays sont au bord de la guerre.

Après avoir commémoré le génocide des tutsis au Rwanda, la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), s’est rendue en République démocratique (RDC), ce mardi, pour une visite officielle de deux jours. Sa venue était très attendue à Kinshasa, alors qu’une guerre menace d’éclater entre le Congo et le Rwanda et que les pourparlers de paix entre les deux pays sont au point mort.

L’est de la RDC, déstabilisé depuis le génocide de 1994, est proche de l’explosion. En 30 ans, plus de dix millions de Congolais ont péri lors des guerres et des massacres commis par les nombreuses milices infestant la région. Ces derniers temps, les tensions ne cessent de croître.

"Le Rwanda doit retirer ses troupes du Congo"

"Je suis venue porter un message pour renforcer le dialogue politique" entre la RDC et le Rwanda, a déclaré Hadja Lahbib, après avoir rencontré le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundala et le premier ministre sortant, Jean-Michel Sama. La libérale a plaidé pour "une paix durable" entre les deux pays.

"Nous sommes à une période critique d’instabilité dans l'est de la RDC. Il y a une recrudescence de la violence, plus de 5,5 millions de déplacés. Les populations ont suffisamment souffert", a-t-elle ajouté.

Le ministre congolais a reconnu la rupture du dialogue avec Kigali. "Quand Monsieur Kagame commence à parler de menaces, il ne faut pas aller plus loin", a dit Christophe Lutundala, avant d’exiger le départ des troupes rwandaises de l'est du pays, où elles qui soutiennent la milice du M23. "Le Rwanda doit retirer ses troupes du Congo", a-t-il martelé.

30 ans d'instabilité

Il y a 30 ans, le génocide au Rwanda provoquait une autre tragédie à l’est du Congo, dont l’onde de choc ébranle encore le pays. Les génocidaires hutus, fuyant l’avancée du front patriotique rwandais (FPR) de Paul Kagame, se réfugièrent par milliers dans les forêts du Kivu, une zone frontalière très pauvre, à l’invitation du dictateur Mobutu.

Des guerres régionales éclatèrent. L’ancienne milice génocidaire hutu, les Intrahamwe, se mirent à piller, tuer et violer les populations congolaises. Un autre groupe armé, le Front Démocratique de Libération du Rwanda (FDRL), fut créé en vue du "retour" des hutus au pouvoir à Kigali.

Le Rwanda, de son côté, a créé, et soutien toujours, le Mouvement du 23 mars (M23) pour combattre les forces hutues au Kivu. Comme les autres milices, les rebelles du M23 se livrent aussi à des exactions contre la population civile.

Au milieu de ces conflits, les "seigneurs de guerre" pillent les ressources minières de la RDC, insécurisent la population et découragent les entreprises étrangères. Coltan, or, tantale, cuivre, tungstène, germanium… Ces ressources, appelées aussi "minerais de sang", sont des matériaux critiques pour la transition énergétique et le développement du numérique.

Ces derniers mois, le M23 a considérablement progressé dans le Kivu. La ville de Goma est encerclée, et craint une invasion imminente.

Une situation explosive

Ces derniers mois, le M23 a considérablement progressé dans le Kivu. La ville de Goma est encerclée, et craint une invasion imminente. L'ONU, les États-Unis, la France, la Belgique et l'UE ont formellement demandé au Rwanda de retirer ses troupes de l'est du Congo qui soutiennent le M23.

Lors de sa campagne électorale, le président de la RDC Félix Tshisekedi a averti : "à la moindre escarmouche, je réunis le Congrès pour avoir leur autorisation afin d’attaquer le Rwanda".

Le danger est d’autant plus grand que la Monusco, la force de l’ONU censée stabiliser l’est du pays, est sur le départ, ce qui fait craindre à la Belgique un "vide" multipliant les tensions.

Des négociations trilatérales entre Kigali et Kinshasa, sous les auspices de l’Angola et des États-Unis, ont permis de ralentir la menace. Mais ce jours-ci, l'instabilité s'est accrue.

"La RDC n’a que faire du FDLR"

Répondant à Hadja Lahbib, le ministre Lutanda a balayé les critiques à propos du soutien du Congo au FDLR. "La RDC n’a que faire du FDLR. Nous avons un programme de neutralisation du FDLR", a-t-il dit. Un langage musclé, inhabituel.

Le Congo se dit prêt à reprendre les discussions pour autant que le Rwanda retire le M23 de l’est du Congo. "Nous sommes ouverts au dialogue, parce que la guerre a lieu chez nous et non au Rwanda. Le pillage des ressources a lieu chez nous. La condition, c’est le retrait des troupes du Rwanda de notre pays", a-t-il insisté.