Le Congo se rend aux urnes dans un climat explosif

Plus de 44 millions d’électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche en RDC. Des manifestations ont éclaté vendredi dans les villes où les élections ont été reportées.

À trois jours des élections présidentielle, législatives et provinciales, une atmosphère de pagaille pesait sur la RDC. Le compte à rebours est lancé pour ces élections reportées depuis 2016. Il pourrait s’avérer explosif, dans des pays les plus instables du monde, où le revenu moyen de la population dépasse à peine un dollar par jour, alors que son sol regorge de minerais.

Vendredi, les manifestations ont repris à Beni, Goma et Butembo, dans l’est du pays, suite au report des élections dans quatre circonscriptions. Le scrutin aura lieu en mars, ce qui pourrait entraîner une prolongation du président Kabila au pouvoir.

À Butembo, la police a tiré en l’air pour disperser les manifestants. Des incidents ont éclaté dans plusieurs quartiers de Goma, où l’armée et la police sont intervenues à coups de gaz lacrymogène et de tirs. À Beni, des coups de feu ont été tirés alors que les manifestations entamées la veille se poursuivaient. Deux manifestants auraient été blessés par la police.

Une grève peu suivie

L’appel à la grève générale n’a pas été très suivi à Kinshasa, où se trouvent 10% des électeurs congolais. La capitale, en partie mobilisée au matin, a connu une fin de journée habituelle pour la période. Le mouvement a eu un peu plus de succès dans le reste du pays.

En fin de journée, une réunion de dernière minute était organisée entre Martin Fayulu et la commission nationale électorale indépendante (Ceni) pour tenter de sortir de l’impasse.

L’une des raisons de la faible mobilisation tient dans l’absence de réaction de l’UDPS, le principal parti d’opposition, au report partiel des élections. La lutte entre Fayulu et l’UDPS, présidée par Félix Tshisekedi, est serrée. Selon le sondage le plus récent, Martin Fayulu était parvenu à grimper de la troisième place à la première avec 47% des voix, contre 24% pour Felix Tshisekedi et 19% pour le dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary.