Le Congolais Bemba condamné pour subordination de témoins

Pour rappel, l'ex-chef de guerre congolais avait été acquitté, à la surprise générale, en appel en juin dernier devant la CPI de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

Dans son procès principal, Jean-Pierre Bemba, 55 ans et ancien riche homme d'affaires avait été condamné à 18 ans de prison en juin 2016 pour la vague de meurtres et de viols commis par sa milice, le Mouvement de libération du Congo (MLC), en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003.