Le Soudan replonge dans la violence

Au moins 35 morts. Le sit-in des opposants au régime de transition militaire a été dispersé dans le sang. De plus, l'armée annule ses accords passés avec les contestataires.

Les manifestants appelaient au départ les militaires à renverser le président Omar el-Béchir. Suite à l'éviction de celui-ci par l'armée le 11 avril , ils ont exigé un pouvoir civil et le départ des généraux.

Après la dispersion du sit-in, l'ALC (l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation) a annoncé interrompre "tout contact politique" avec le Conseil militaire. Elle a appelé à "la grève et la désobéissance civile totale et indéfinie" pour "renverser le régime."