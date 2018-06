Le conflit libyen prend un sérieux tour pétrolier

On ne peut pas vraiment parler d’un nouveau tournant dans le conflit qui secoue la Libye. Mais le récent regain de tensions entre autorités rivales libyennes autour des richesses pétrolières du pays n’aide clairement pas à préparer le terrain à d’éventuelles élections d’ici le 10 décembre, comme cela avait été annoncé par les factions rivales à Paris le mois dernier. En prenant le contrôle des quatre terminaux du Croissant pétrolier, au nord-est du pays, le maréchal Khalifa Haftar, qui dirige l’Armée nationale libyenne (ANL), n’a fait que jeter de l’huile sur le feu. Et inquiéter un peu plus les marchés pétroliers.