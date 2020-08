Le coup d'État au Mali inquiète les Occidentaux

Bamako était calme ce mercredi au lendemain d'un coup d'Etat qui aggrave encore la situation dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en proie à une profonde crise. Les frontières du pays étaient fermées et un couvre-feu a été instauré.

Mardi, une mutinerie de soldats partie de la ville garnison de Kati, à 15 kilomètres de la capitale, s'est transformée en coup d'État. Les militaires ont arrêté le président Ibrahim Boubacar Keïta ("IBK"), son Premier ministre Boubou Cissé et d'autres responsables. Réélu en 2018 pour cinq ans, "IBK" est apparu à la télévision nationale en pleine nuit pour annoncer lui-même sa démission , puis la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale.

"Nous avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire."

Les auteurs du putsch ont annoncé la mise d'un "comité national pour le salut du peuple". "Nous avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire", a déclaré le porte-parole des militaires, le colonel-major Ismaël Wagué, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. "Notre pays, le Mali, sombre de jour en jour dans le chaos, l'anarchie et l'insécurité par la faute des hommes chargés de sa destinée", a accusé l'officier. Il a appelé la société civile et les mouvements politiques à "créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles".