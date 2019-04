Le président algérien Bouteflika démissionne

Un peu plus tôt, le chef d'état-major des forces armées, le général Ahmed Gaed Salah, avait demandé que le président Bouteflika soit sans attendre déclaré inapte à diriger le pays . Le général Salah avait déclaré qu'il était du côté du peuple et qu'il ne fallait plus perdre de temps , après des semaines de manifestations massives en faveur de la démission du chef de l'Etat .

Lundi, Abdelaziz Bouteflika avait fait savoir qu'il quitterait ses fonctions avant la fin effective de son mandat le 28 avril. Mais l'un des meneurs des manifestations et les partis d'opposition avaient jugé cette annonce insuffisante, et ce mardi, des centaines d'étudiants avaient défilé dans la capitale, Alger, pour réclamer la fin du système politique actuel, jugé incapable de réformes en profondeur.

Qui est Bouteflika?

A l'âge de 19 ans, Abdelaziz Bouteflika a rejoint les rangs des insurgés durant la guerre d'Algérie (1954-1962), comme protégé de Houari Boumédiene, lequel devint par la suite président. A l'indépendance, il fut à 25 ans ministre de la Jeunesse et du Tourisme. L'année suivante, il était nommé ministre des Affaires étrangères et fut alors l'un des principaux protagonistes du Mouvement des non alignés, qui donna une voix sur la scène internationale à l'Afrique, à l'Asie et à l'Amérique latine. Mais à la fin des années 1970, Bouteflika, tombé en disgrâce, partit en exil.