Le président égyptien Sissi réélu pour un second mandat

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a été réélu pour un second mandat avec 97,08% des voix validées, soit près de 22 millions de voix. Le taux de participation, unique enjeu de ce scrutin sans compétition véritable qui s'est étalé sur trois jours, entre lundi et mercredi derniers, a été de 41%, soit six points de moins qu'il y a quatre ans.