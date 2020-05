Le procès de Vital Kamerhe déchaîne les passions en RDC

Le procès de Vital Kamerhe, le puissant chef de cabinet du président congolais Tshisekedi, s'est ouvert ce lundi à Kinshasa en pleine pandémie de Covid-19. Accusé d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars, Vital Kamerhe a promis de "faire toute la lumière" lors d'un procès dont il a demandé la retransmission en direct.

Quelques tables sont dressées en plein air sous un soleil de plomb, dans l'enceinte la prison de Makala, à Kinshasa. Magistrats, avocats, accusés et public, abrités sous des bâches, portent des masques chirurgicaux. Le procès de Vital Kamerhe , le chef de cabinet du président de la RDC, s'ouvre dans une ambiance électrique, en pleine pandémie de Covid-19 .

Après plus d'une heure de débats, l'audience est reportée au 25 mai pour devoirs complémentaires. Le tribunal doit aussi examiner une demande de libération provisoire de Vital Kamerhe pour raisons de santé. La décision tombera dans les 48 heures.

La scène est retransmise en direct sur la chaîne d'État RTNC . C'est une première en République démocratique du Congo, où l'arrestation, l'emprisonnement et le procès, historique, de Vital Kamerhe déchaînent les passions depuis un mois sur fond de rumeurs . Opération mains propres orchestrée par Félix Tshisekedi pour les uns, assassinat politique d'un allié trop encombrant pour les autres.

Accusé de corruption

Vital Kamerhe, le "faiseur de rois" en RDC, est accusé d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars prévus pour les "travaux des cent jours" , le programme d'urgence initié par Félix Thisekedi lors de son arrivée au pouvoir en 2019.

Jeannot Muhima, le troisième accusé, chargé d'import et export à la présidence, est soupçonné d'avoir détourné plus d'un million de dollars dans le cadre du transport et du dédouanement des maisons préfabriquées.